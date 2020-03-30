Медведев допустил введение в РФ более жестких мер для борьбы с коронавирусом

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев допустил, что в стране могут быть введены более жесткие меры, в случае если ситуация с коронавирусом будет развиваться по негативному сценарию. Об этом он сказал в своем видеообращении, опубликованном на его странице в Instagram.

Он отметил, что нужно быть готовым к такому повороту событий.

«Неблагоприятный сценарий потребует принятия еще более жестких решений», — cказал Медведев.

По его словам, чтобы этого не произошло все должны «внимательно отнестись к словам президента, проявить самодисциплину», а также «не создавать для себя и своих близких дополнительных рисков».

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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