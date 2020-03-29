Жителей Москвы и Подмосковья обяжут соблюдать дистанцию 1,5 метра

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Жители Подмосковья будут обязаны соблюдать социальную социальную дистанцию. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области.

Так, согласно новым требованиям, дистанция должна составлять по меньшей мере 1,5 метра.

В оперштабе уточнили, что исключением являются поездки на такси.

Ограничения также распространяются на жителей Москвы.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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