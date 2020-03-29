Москвичей предупредили о введении специальных пропусков на передвижение по городу
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о введении в городе специальных пропусков на передвижение по столице. Об этом сообщается на сайте мэрии.
Пропуски дадут возможность выходить на улицы города в течение ближайших дней.
Порядок выдачи пропусков будет установлен правительством.
«В ближайшие дни — после проведения технических и организационных мероприятий — выходить можно будет при наличии специального пропуска, выданного в порядке, установленном правительством Москвы», — сказано в заявлении.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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