Число жертв коронавируса в Австрии приближается к 100

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В Австрии возросло число жертв нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, погибшими в стране числятся 86 человек.

Кроме того, общее число инфицированных достигло 8,5 тыс. граждан.

Минздрав страны уточнил, что наибольшее количество зараженных зафиксировано в Тироле (почти две тысячи человек) и в Вене со 1101 заболевшим.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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