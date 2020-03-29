Число жертв коронавируса в Австрии приближается к 100
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В Австрии возросло число жертв нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости».
Так, погибшими в стране числятся 86 человек.
Кроме того, общее число инфицированных достигло 8,5 тыс. граждан.
Минздрав страны уточнил, что наибольшее количество зараженных зафиксировано в Тироле (почти две тысячи человек) и в Вене со 1101 заболевшим.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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