Пациент с коронавирусом скончался в Псковской области

<img src="//img.gazeta.ru/files3/799/13026799/2020-03-24T000000Z_1013815785_RC2CQF9RAQ88_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-ITALY-pic905-895x505-25104.jpg">

В Псковской области скончался человек с выявленным коронавирусом, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на оперативный штаб региона.

Как рассказали в штабе, заболевший заразился COVID-19 после контакта с зараженным. У него были тяжелые сопутствующие патологии в легких.

«Это первый в регионе случай смертельного исхода от этого заболевания», — отметил главврач местной больницы.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

По последним данным, в России заразились вирусом более 1,5 тыс. человек, при этом вылечились 64 человека, а умерли — 9.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Москве используют «громкую связь» для призыва оставаться дома

— Собянин рекомендовал магазинам и аптекам сделать разметку дистанции между посетителями

— В ВОЗ напомнили москвичам о дистанции в два метра друг от друга