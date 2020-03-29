Пациент с коронавирусом скончался в Псковской области
В Псковской области скончался человек с выявленным коронавирусом, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на оперативный штаб региона.
Как рассказали в штабе, заболевший заразился COVID-19 после контакта с зараженным. У него были тяжелые сопутствующие патологии в легких.
«Это первый в регионе случай смертельного исхода от этого заболевания», — отметил главврач местной больницы.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
По последним данным, в России заразились вирусом более 1,5 тыс. человек, при этом вылечились 64 человека, а умерли — 9.
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