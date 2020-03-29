Власти организуют дополнительные рейсы для вывоза россиян из Таиланда
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Профильные ведомства прорабатывают возможность организации дополнительных авиарейсов для вывоза россиян из Таиланда на фоне пандемии коронавируса нового типа, сообщается на сайте посольства России в Таиланде.
Перевозка будет организована на коммерческой основе, отмечается в заявлении. Стоимость билетов будет зависеть от тарифов авиакомпаний, которые будут привлечены для выполнения рейсов.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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