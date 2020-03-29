Число заболевших коронавирусом в Иране превысило 38,3 тысячи
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Число случаев заражения коронавирусом в Иране достигло 38 309, передает РИА «Новости» со ссылкой на советника министра здравоохранения Ирана Алиреза Вахабзаде.
За прошедшие сутки выявлен 2901 новый случай заражения.
Число летальных исходов достигло 2 640 человек, выздоровели — 12 391 пациент.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.