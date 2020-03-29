Собянин рекомендовал магазинам и аптекам сделать разметку дистанции между посетителями

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Мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал магазинам и аптекам сделать специальную разметку для посетителей, чтобы им проще было держать дистанцию друг с другом, передает РИА «Новости».

В ВОЗ людей призвали выдерживать дистанцию друг от друга в 1,5-2 метра во избежание заражения коронавирусом.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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