WSJ: власти США отслеживают передвижения граждан в рамках борьбы с коронавирусом

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Власти США отслеживают перемещения жителей страны в рамках мероприятий по борьбе с распространением коронавируса нового типа, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

По данным источников, информация о передвижениях граждан фиксируется с помощью отслеживания местоположения смартфонов. Власти получают данные сведения от рекламодателей, отметили источники. При этом разглашается исключительно местонахождение пользователей, иные личные данные не передаются.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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