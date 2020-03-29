Число жертв коронавируса в мире превысило 31 тысячу человек

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По состоянию на 08.00 по мск воскресенья, 29 марта, в мире насчитывается 663 213 человек, инфицированных коронавирусом, передает South China Morning Post.

Скончались 31 119 человек, выздоровели около 140 тысяч.

По данным газеты, за прошедшие сутки число подтвержденных случаев заболевания в мире увеличилось на 97 837 человек, скончавшихся — на 4 859.

На первом месте по числу подтвержденных случаев заражения — США, где, по данным издания, зафиксировано 122 666 инфицированных. В Европе по числу заболевших и летальных исходов продолжает лидировать Италия с 92 472 заболевшими. На третьем месте Испания — 73 235 случаев заболевания.

Издание ведет по ситуации с коронавирусом электронную статистку, основанную на официальных данных соответствующих стран.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 1 264 зараженных коронавирусом в 62 регионах, из них 817— в Москве.

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