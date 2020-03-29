В Москве неизвестные в масках связали скотчем семью и совершили ограбление
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На юго-востоке Москвы группа людей в масках совершила разбойное нападение на семью. Об этом сообщает РЕН со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.
В пресс-службе рассказали, что в полицию обратился мужчина и сообщил, что неизвестные в черных масках ворвались в его квартиру в Мещерском переулке.
По словам пострадавшего, он встретил преступников в подъезде, когда выходил из квартиры. Злоумышленники затолкали его обратно в квартиру, после чего связали мужчину и его семью скотчем. Неизвестные похитили коллекцию монет и деньги.
Общая сумма ущерба оценивается в 3 миллиона рублей.
В настоящее время сотрудники Росгвардии задержали трое подозреваемых.