В Москве неизвестные в масках связали скотчем семью и совершили ограбление

<img src="//img.gazeta.ru/files3/973/12633973/Depositphotos_89296660_l-2015-pic905-895x505-71543.jpg">

На юго-востоке Москвы группа людей в масках совершила разбойное нападение на семью. Об этом сообщает РЕН со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.

В пресс-службе рассказали, что в полицию обратился мужчина и сообщил, что неизвестные в черных масках ворвались в его квартиру в Мещерском переулке.

По словам пострадавшего, он встретил преступников в подъезде, когда выходил из квартиры. Злоумышленники затолкали его обратно в квартиру, после чего связали мужчину и его семью скотчем. Неизвестные похитили коллекцию монет и деньги.

Общая сумма ущерба оценивается в 3 миллиона рублей.

В настоящее время сотрудники Росгвардии задержали трое подозреваемых.