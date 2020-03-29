Джонсон предупредил британцев об ухудшении ситуации с коронавирусом в стране

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что ситуация с распространением коронавируса в стране еще ухудшится. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст письма главы правительства, которое было распространено его канцелярией.

«Мы знаем, что ситуация ухудшится, прежде чем начнет улучшаться», — сказано в письме.

Премьер также отметил необходимость придерживаться введенных в связи с распространением коронавируса в стране правил, которые позволят избежать новые случаи заражения и смерти. Джонсон призвал британцев оставаться дома, чтобы «защитить национальную систему здравоохранения и спасти жизни».

Послание премьера будет разослано в Великобритании по 30 млн адресов начиная с воскресенья, 29 марта.

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