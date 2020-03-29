Власти Чечни вводят жесткий карантин в регионе из-за коронавируса
Власти Чеченской Республики ввели жесткий карантин в регионе из-за коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя парламента региона, руководителя оперативного штаба Магомеда Даудова.
По его словам, с 29 марта будет запрещен выход на улицу из дома за исключением похода в аптеку, в продуктовый магазин или при наличии медицинских показателей.
«До сих пор патрульные машины ездили по улицам, призывая к самоизоляции, с завтрашнего дня будут отводить домой и штрафовать по закону», — сказал Даудов.
Он добавил, что в регионе общественный транспорт и лицензированные такси не будут обслуживать пассажиров без масок и медицинских перчаток.
На данный момент в Чечне 12 положительных результатов на тест-системе, из них пять подтвержденных случаев заражения коронавирусом.
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