Власти Чечни вводят жесткий карантин в регионе из-за коронавируса

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Власти Чеченской Республики ввели жесткий карантин в регионе из-за коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя парламента региона, руководителя оперативного штаба Магомеда Даудова.

По его словам, с 29 марта будет запрещен выход на улицу из дома за исключением похода в аптеку, в продуктовый магазин или при наличии медицинских показателей.

«До сих пор патрульные машины ездили по улицам, призывая к самоизоляции, с завтрашнего дня будут отводить домой и штрафовать по закону», — сказал Даудов.

Он добавил, что в регионе общественный транспорт и лицензированные такси не будут обслуживать пассажиров без масок и медицинских перчаток.

На данный момент в Чечне 12 положительных результатов на тест-системе, из них пять подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

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