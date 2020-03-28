В Москве умер пятый пациент с коронавирусом
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В Москве умер пятый пациент с коронавирусом, передает «Интерфакс».
Скончавшаяся в столичной больнице от пневмонии 69-летняя женщина имела положительный анализ на коронавирус.
По данным оперштаба, пациентка также страдала кардиосклерозом, атеросклерозом 2 степени и хроническим пиелонефритом.
Ранее в Петербурге была зафиксирована первая в городе смерть пациента с коронавирусом.
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