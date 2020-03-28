В Москве умер пятый пациент с коронавирусом

В Москве умер пятый пациент с коронавирусом, передает «Интерфакс».

Скончавшаяся в столичной больнице от пневмонии 69-летняя женщина имела положительный анализ на коронавирус.

По данным оперштаба, пациентка также страдала кардиосклерозом, атеросклерозом 2 степени и хроническим пиелонефритом.

Ранее в Петербурге была зафиксирована первая в городе смерть пациента с коронавирусом.

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