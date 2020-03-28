В Москве провели 6,5 тыс. исследований на коронавирус за сутки

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Московские лаборатории провели за сутки тысячи исследований на коронавирус, передает ТАСС со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

«В городских лабораториях в Москве за прошедшие сутки проведено 6,5 тыс. исследований анализов на коронавирусную инфекцию», — сказала Ракова.

По последним данным, в России выявлено 1 264 зараженных коронавирусом, из них 817 — в Москве.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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