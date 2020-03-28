В Москве провели 6,5 тыс. исследований на коронавирус за сутки
Московские лаборатории провели за сутки тысячи исследований на коронавирус, передает ТАСС со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
«В городских лабораториях в Москве за прошедшие сутки проведено 6,5 тыс. исследований анализов на коронавирусную инфекцию», — сказала Ракова.
По последним данным, в России выявлено 1 264 зараженных коронавирусом, из них 817 — в Москве.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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