В Германии число заразившихся коронавирусом превысило 50 тысяч
close
В Германии число заразившихся коронавирусом за сутки увеличилось на пять тысяч, превысив отметку в 50 тысяч, пишет ТАСС.
Всего в ФРГ заразились 50178, умерли 338 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Греции число заразившихся коронавирусом приближается к тысяче
— Во Франции коронавирусом заразились почти 33 тысячи человек