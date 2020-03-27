Минздрав обновил рекомендации по лечению COVID-19
Минздрав России обновил рекомендации по лечению коронавируса нового типа COVID-19, сообщили в ведомтсве «Газете.Ru».
Подготовлена четвертая редакция Временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.
Так, был расширен перечень возможных лекарственных препаратов для лечения COVID-19 у взрослых. Их список увеличен с 4 до 6.
В министерстве отметили, что был обновлен раздел, посвященный лабораторной диагностике коронавируса, а также расширены схемы лекарственной терапии.
В Минздраве особое внимание уделили безопасности врачей и пациентов при постконтактной профилактике COVID-19.
Новую версию направили во все регионы России.
В Минздраве заявили, что разработанные рекомендации позволяют в полном объеме оказывать медицинскую помощь на основе актуальных данных.