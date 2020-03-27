Минздрав обновил рекомендации по лечению COVID-19

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Минздрав России обновил рекомендации по лечению коронавируса нового типа COVID-19, сообщили в ведомтсве «Газете.Ru».

Подготовлена четвертая редакция Временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.

Так, был расширен перечень возможных лекарственных препаратов для лечения COVID-19 у взрослых. Их список увеличен с 4 до 6.

В министерстве отметили, что был обновлен раздел, посвященный лабораторной диагностике коронавируса, а также расширены схемы лекарственной терапии.

В Минздраве особое внимание уделили безопасности врачей и пациентов при постконтактной профилактике COVID-19.

Новую версию направили во все регионы России.

В Минздраве заявили, что разработанные рекомендации позволяют в полном объеме оказывать медицинскую помощь на основе актуальных данных.