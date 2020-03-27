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Число случаев коронавируса в США удвоилось за три дня, преодолев отметку в 85 тысяч. Об этом следует из сводных данных Университета Джонса Хопкинса.

По его информации, в стране зарегистрировано уже 85 486 случаев заражения.

Данные университета также свидетельствуют о том, что число смертельных исходов в США за три дня увеличилось более чем в 2,5 раза, достигнув 1288.

Ранее газета The New York Times написала, что в США выявлен 81 321 случай заражения коронавирусной инфекцией, что указывает на то, что страна по этому показателю обошла Италию и Китай.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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