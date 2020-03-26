COVID-19 диагностирован у более полумиллиона человек по всему миру

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Во всем мире положительный результат при сдаче анализов на заражение новым типом коронавируса COVID-19 получили более полумиллиона человек.

Так, общее число инфицированных составило 510 686 по всему миру.

От коронавируса излечились 122 245 граждан. При этом жертвами заболевания стали 23 079 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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