Два ребенка пострадали при взрыве в Магнитогорске
Два ребенка пострадали при взрыве в жилом доме в Магнитогорске, один из них находится в крайне тяжелом состоянии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства Челябинской области.
Двухлетний ребенок был доставлен в детскую городскую больницу, заявили в пресс-службе. Там отметили, что всем пострадавшим оказывается необходимая помощь. Подробности о состоянии второго ребенка не приводятся.
Ранее сообщалось, что в жилом доме в Магнитогорске произошел взрыв газа, в результате которого вспыхнул пожар. На месте происшествия найдены тела двух погибших.
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