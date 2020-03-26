Два ребенка пострадали при взрыве в Магнитогорске

__is_photorep_included13023817: 1

Два ребенка пострадали при взрыве в жилом доме в Магнитогорске, один из них находится в крайне тяжелом состоянии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства Челябинской области.

Двухлетний ребенок был доставлен в детскую городскую больницу, заявили в пресс-службе. Там отметили, что всем пострадавшим оказывается необходимая помощь. Подробности о состоянии второго ребенка не приводятся.

Ранее сообщалось, что в жилом доме в Магнитогорске произошел взрыв газа, в результате которого вспыхнул пожар. На месте происшествия найдены тела двух погибших.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Дверь вылетела»: взрыв в жилом доме Магнитогорска

— МЧС назвало предварительную причину взрыва в Магнитогорске

— Взрыв газа в доме в Магнитогорске вызвал пожар в шести квартирах