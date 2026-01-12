Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026

Волочкова потратила на отпуск с молодым танцором на Мальдивах почти миллион рублей

Анастасия Волочкова могла заплатить за виллу на Мальдивах более 700 тысяч рублей
Предоставлено Анастасией Волочковой

Балерина Анастасия Волочкова могла заплатить за виллу на Мальдивах более 700 тысяч рублей. «Газета.Ru» выяснила, что ночь в отеле стоит 53 тысячи рублей.

В личном блоге артистка поделилась, что отдыхает в пятизвездочном отеле Oaga Art Resort. На сайтах бронирования курорт оценивают в 9 баллов из 10, но считается он не самым премиальным на Мальдивах. Отдыхающим предлагают проживание на виллах, украшенных в стиле мальдивской культуры. В каждой предусмотрен индивидуальный бассейн. Также в отеле обещают питание «Все включено».

Ночь в самом дорогом доме с собственным выходом к океану стоит $676 – примерно 53 407 рублей. Анастасия Волочкова отдыхает на Мальдивах с 4 января и, предположительно, собирается вернуться в Россию к своему шоу 20 января. Так, за две недели на вилле балерина отдала около 747 700 рублей. Также артистка оплачивала перелет и дополнительные услуги, например, плавающий завтрак в номер.

На Мальдивах Анастасия Волочкова отдыхает вместе с молодым танцором Марселем Абаби. К слову, это не первый отпуск балерины с партнером по шоу «Одержимость», однако на этот раз они публикуют много романтического контента. Артисты устраивают пляжные фотосессии, вместе завтракают в бассейне и ужинают на пляже.

Ранее Лариса Долина улетела на каникулы в Абу-Даби, не вернув квартиру Полине Лурье.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27598807_rnd_8",
    "video_id": "record::59eff680-90f6-4eb9-8f0a-5eb651c61efe"
}
 
Теперь вы знаете
8 уловок маркетологов, на которые попадаются россияне
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+