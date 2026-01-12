Волочкова потратила на отпуск с молодым танцором на Мальдивах почти миллион рублей

Анастасия Волочкова могла заплатить за виллу на Мальдивах более 700 тысяч рублей

Балерина Анастасия Волочкова могла заплатить за виллу на Мальдивах более 700 тысяч рублей. «Газета.Ru» выяснила, что ночь в отеле стоит 53 тысячи рублей.

В личном блоге артистка поделилась, что отдыхает в пятизвездочном отеле Oaga Art Resort. На сайтах бронирования курорт оценивают в 9 баллов из 10, но считается он не самым премиальным на Мальдивах. Отдыхающим предлагают проживание на виллах, украшенных в стиле мальдивской культуры. В каждой предусмотрен индивидуальный бассейн. Также в отеле обещают питание «Все включено».

Ночь в самом дорогом доме с собственным выходом к океану стоит $676 – примерно 53 407 рублей. Анастасия Волочкова отдыхает на Мальдивах с 4 января и, предположительно, собирается вернуться в Россию к своему шоу 20 января. Так, за две недели на вилле балерина отдала около 747 700 рублей. Также артистка оплачивала перелет и дополнительные услуги, например, плавающий завтрак в номер.

На Мальдивах Анастасия Волочкова отдыхает вместе с молодым танцором Марселем Абаби. К слову, это не первый отпуск балерины с партнером по шоу «Одержимость», однако на этот раз они публикуют много романтического контента. Артисты устраивают пляжные фотосессии, вместе завтракают в бассейне и ужинают на пляже.

Ранее Лариса Долина улетела на каникулы в Абу-Даби, не вернув квартиру Полине Лурье.