Наказание за нарушение карантина получили более 500 россиян
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Представитель МВД Ирина Волк рассказала, что в России наказание за нарушение карантина получили более 500 человек. Об этом сообщает ТАСС.
Она добавила, что сотрудники МВД совместно с Роспотребнадзором осуществляют проверку соблюдения режима самоизоляции на фоне пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
Волк также уточнила, что первым делом проверяются прибывшие из-за рубежа граждане.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.