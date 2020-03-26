О сроках появления вакцины от коронавируса рассказали в ВОЗ
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали о сроках появления вакцины от нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает «Интерфакс».
Представитель организации в России Мелита Вуйнович отметила, что вакцина будет разработана не менее, чем через год.
Она добавила, что разработкой на данный момент занимаются ученые из разных стран и научных центров.
Вуйнович подчеркнула, что процесс разработки является многостадийным, а также указала на важность тщательных клинических испытаний.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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