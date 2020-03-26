Число заразившихся коронавирусом в России выросло до 840

В России зафиксировано 182 новых случая коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб.

Таким образом, общее число заразившихся коронавирусом за сутки возросло до 840. Случаи зафиксированы в 56 регионах страны.

Выздоровели на данный момент 38 человек.

Уточняется, что все граждане с подтвержденным диагнозом посещали страны, в которых коронавирусная инфекция наиболее активна, в последние две недели.

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