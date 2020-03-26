Число зараженных коронавирусом в Израиле выросло до 2,5 тысяч
В Израиле зафиксировано 2495 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министерство здравоохранения страны.
По данным ведомства, 41 заболевших находятся в тяжелом состоянии. 66 человек уже выздоровели.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в мире жертвами коронавируса нового типа стали свыше 20 тысяч человек.
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