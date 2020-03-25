Матвиенко сдала тест на коронавирус
Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила, что сдала тест на COVID-19, передает РИА «Новости».
По ее словам, результат оказался отрицательным.
Матвиенко призвала коллег на заседании СФ также пройти тест на коронавирус.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 658 случаев заражения коронавирусом нового типа.
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