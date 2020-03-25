В Ливии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

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В Ливии зарегистрировали первый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на минздрав Правительства национального согласия (ПНС) страны.

Как отмечается, инфицированным оказался 73-летний мужчина, который недавно побывал в Саудовской Аравии и совершил пересадку в Тунисе.

Врачи также возьмут анализы у контактировавших с пациентом людей.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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