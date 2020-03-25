В Петербурге вылечились от коронавируса еще три человека

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В Санкт-Петербурге еще три пациента вылечились от коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на городской оперативный штаб.

Отмечается, что трое выздоровевших пациентов выписываются сегодня, 25 марта, из больницы имени Боткина.

На данный момент на лечении остаются 16 петербуржцев.

Ранее стало известно, что из Боткинской больницы выписали первых двух пациентов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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