Спасатели не обнаружили жертв после землетрясения на Курилах
Спасатели завершили обследование социально значимых зданий и домов в районах Камчатки, где накануне произошло ощутимое землетрясение. Об этом сообщается на официальном сайте ГУ МЧС России по Камчатскому краю.
Отмечается, что жертв и разрушений нет, также не замечено социального напряжения среди населения.
В данный момент объекты ЖКХ работают в штатном режиме, налаживается взаимодействие с руководителями потенциально опасных объектов, а также с дежурно- диспетчерскими службами.
До этого на Курилах была объявлена тревога цунами после землетрясения магнитудой 7,2 в Тихом океане. Эпицентр землетрясения находился в 226 км от города Северо-Курильск и в 438 км от Петропавловска-Камчатского.
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