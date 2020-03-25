Спасатели не обнаружили жертв после землетрясения на Курилах

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Спасатели завершили обследование социально значимых зданий и домов в районах Камчатки, где накануне произошло ощутимое землетрясение. Об этом сообщается на официальном сайте ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Отмечается, что жертв и разрушений нет, также не замечено социального напряжения среди населения.

В данный момент объекты ЖКХ работают в штатном режиме, налаживается взаимодействие с руководителями потенциально опасных объектов, а также с дежурно- диспетчерскими службами.

До этого на Курилах была объявлена тревога цунами после землетрясения магнитудой 7,2 в Тихом океане. Эпицентр землетрясения находился в 226 км от города Северо-Курильск и в 438 км от Петропавловска-Камчатского.

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