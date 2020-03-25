Блокаду Уханя могут полностью снять в течение двух недель

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Блокада китайского города Ухань, установленная в связи с распространением коронавируса нового типа, может быть полностью снята в течение двух недель. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на заявление городских властей.

В настоящее время отменяются ограничительные меры в остальной части провинции Хубэй, говорится в заявлении. В частности, восстановлена работа 80 железнодорожных станций, в ближайшее время будет возобновлена работа аэропортов. Отмечается, что для выезда за пределы провинции необходима справка о состоянии здоровья.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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