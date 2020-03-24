В Исландии у пациента обнаружили сразу 2 штамма коронавируса

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У одного из пациентов с коронавирусом в Исландии выявили сразу два штамма заболевания. Об этом сообщает Reykjavík Grapevine со ссылкой на главу биофармацевтической компании deCODE genetics Кари Стефанссона.

Предполагается, что второй штамм является мутацией исходного вируса. Он может быть более заразным и опасным, чем изначальный вариант, появившийся в Ухане.

По предварительным данным, двойное заражение кронавирусом не встречалось за пределами Исландии.

На данный момент в мире зарегистрировано 416 774 человека. Умерли 18 582, вылечились 108 300.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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