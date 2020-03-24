Жертвами коронавируса в США стали 600 человек

В США число скончавшихся в результате заболевания новым типом коронавируса COVID-19 за сутки составило 600. Об этом сообщает USA Today.

Согласно подсчетам университета Джонса Хопкинса, в стране зафиксировано 50 тыс. случаев заражения коронавирусом за время пандемии.

Больше всего летальных исходов установлено в городе Нью-Йорк --125 человек. Следом с 87 погибшими идет город Кинг в штате Вашингтон.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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