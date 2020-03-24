Психолог рассказала, как сохранить семью во время самоизоляции

<img src="//img.gazeta.ru/files3/665/13013665/Depositphotos_153069560_xl-2015-pic905-895x505-73909.jpg">

Практикующий психолог Наталья Инченко поделилась советами относительно того, как не разрушить семью в период самоизоляции, передает радио Sputnik.

По ее словам, самоизоляция может негативным образом сказаться на молодоженах, семьях с маленькими детьми, а также на парах, которые столкнулись с проблемами в отношениях.

Инченко рассказала о трех правилах, которые позволят избежать кризиса в отношениях в замкнутом пространстве.

Психолог уверена, что в первую очередь необходимо переключить внимание с партнера на что-то другое, к примеру, на свое хобби. Это могут быть онлайн-курсы, виртуальные туры по мировым музеям, онлайн-спектакли и другое.

Во-вторых, следует сохранить личное пространство — договориться с родными, в какое время вы сможете побыть наедине с собой.

В третьих, не стоит забывать об общих увлечениях: кино, готовка, спорт и тд.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 438 случаев заражения коронавирусом нового типа.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Психолог посоветовала, как не сойти с ума во время самоизоляции

— Россияне рассказали о времяпрепровождении на карантине

— Власти Москвы обязали пожилых, диабетиков и астматиков соблюдать домашний режим