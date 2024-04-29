Стас Михайлов вспомнил, как заработал первые деньги у заключенного

Певец Стас Михайлов признался в шоу «Привет, Андрей!», что заработал первые деньги в четыре года.

Михайлов рассказал, что пел шансон за деньги для мужчины, который вышел из тюрьмы. Он отметил, что тогда еще не умел играть на гитаре, поэтому лишь изображал музыкальный инструмент в руках.

«Во дворе мы гуляли все. И там пришел человек из мест не столь отдаленных. А я брал эту… Еще не умел играть, ну еще четыре года. На чем хлеб режут. Мама брала. Да, доска. И там: «Иван имел машину, катал красотку Зину, но один раз к ним пришла беда…» — вспомнил артист.

Стас Михайлов переехал из Сочи в Москву в 1992 году. Там он начал заниматься развозом видеокассет. В этом же году он выпустил композицию «Свеча», а в 1997-м вышел одноименный альбом артиста. Он стал наиболее популярен после выхода песни «Без тебя» в 2005 году.

27 апреля Михайлов выступил с юбилейным концертом «55» на площадке Live Арена в Москве. В день рождения певца президент России Владимир Путин наградил артиста орденом «За заслуги в культуре и искусстве».

Ранее Стас Михайлов вспомнил, как родители хотели продать квартиру ради его клипа.