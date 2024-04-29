Украинский генерал в отставке Сергей Кривонос заявил, что освобождение Россией населенного пункта Очеретино позволит российской армии получить значительное преимущество на фронте. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Прямой».

«То, что мы имеем, — это серьезный системный провал. Очеретино — не маленькое село, неоднократно там бывал, там достаточно промышленной застройки, есть многоэтажки. С учетом степной зоны, как раз использование этих высотных зданий и промзоны позволит противнику наблюдать значительно дальше вперед», — сказал Кривонос.

До этого сообщалось, что подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил России освободили населенный пункт Семеновка в Донецкой народной республике. Отмечается, что Семеновка была освобождена в результате активных действий российских военных. Кроме того, бойцы группировки «Центр» нанесли поражение бойцам механизированных бригад ВСУ, теробороны и наемникам «Иностранного легиона» в районах Новоалександровки, Архангельского, Тарасовки и Заветного в ДНР.

Также полковник службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков заявил, что закрепление российских военных в Очеретино означает, что населенный пункт скоро падет.

Ранее военный обозреватель предположил, что ВСУ потеряют позиции сразу в нескольких населенных пунктах в районе Очеретино.