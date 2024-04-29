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МУС может арестовать Нетаньяху и Галанта из-за событий в Газе

NBC: МУС может выдать ордер на арест Нетаньяху и главу МО Израиля Галанта

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JINI/Global Look Press

Международный уголовный суд (МУС) может выдать ордера на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, главу минобороны страны Йоава Галанта и других чиновников государства. Об этом со ссылкой на источники сообщает американский телеканал NBC.

«Израиль серьезно обеспокоен тем, что Международный уголовный суд может выдать ордера на арест премьер-министра Биньямина Нетаньяху, министра обороны Йоава Галанта и высокопоставленных военных чиновников уже на этой неделе», — говорится в сообщении телеканала.

Отмечается, что Израиль осуществляет дипломатическую деятельность, чтобы попытаться предотвратить соответствующий шаг МУС. В самом Международном суде сообщили телеканалу, что «ведётся независимое расследование ситуации в Государстве Палестина».

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты поддерживают Израиль, но при этом стремятся «прекратить ужасные страдания» жителей Газы.

Глава американской дипломатии добавил, что США не могут поддержать крупную военную операцию Израиля в Рафахе. Он подчеркнул, что Вашингтон «пока не видел план, в котором бы убедительно говорилось о том, что гражданское население будет под защитой» в ходе операции.

Ранее США напрямую потребовали от Израиля отказаться от операции в Рафахе.

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