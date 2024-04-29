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Названы самые частые травмы россиян на майских праздниках

Треть месячных страховых обращений по травмам приходится на майские праздники

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Depositphotos

В 2022-м и 2023 году на первую декаду мая приходилась приблизительно треть месячного объема обращений по страховым случаям, связанным с травмами. Об этом «Газете.Ru» рассказали в страховой компании «Росгосстрах».

Среди типичных травм, с которыми россияне обращались по страховке, выделяются растяжения, раны, ссадины, которые получают дачники, а также ожоги от неправильного обращения с жидкостью для розжига или ошпаривания кипятком, например, в бане.

Вдвое выросло в прошлом году количество травм, полученных застрахованными при катании на самокатах, что может быть связано с ростом их популярности. Однако в целом число таких обращений по полисам страхования от несчастных случаев невелико.

«Алкогольное или наркотическое опьянение традиционно является исключением из покрытия большинства программ добровольного страхования, в том числе страхования от несчастных случаев. Также не является страховым случаем само по себе отравление алкоголем», — уточнили эксперты.

Переедание, способное спровоцировать обострение хронических заболеваний ЖКТ или печени, тоже не дает оснований обратиться по страховке от несчастного случая, поскольку страховыми рисками являются уход из жизни застрахованного либо получение инвалидности в результате несчастного случая. Не будет покрываться страховой защитой событие, произошедшее при занятиях опасными видами спорта, если такой вид не был оговорен при заключении договора, напомнили в компании.

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