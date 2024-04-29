«Роскосмос» опубликовал космические селфи

Госкорорация «Роскосмос» опубликовала селфи космонавта Олега Кононенко в открытом космосе. Соответствующая публикация размещена в Telegram-канале организации.

На кадрах в скафандре Кононенко отражается он сам и международная космическая станция (МКС).

До этого на МКС космонавты завершили выход в открытый космос, опередив план на 2 часа.

Космонавты вышли в открытый космос в среду в 17:57 по московскому времени. Планировалось, что они проведут за пределами станции 6 часов 36 минут, однако Кононенко и Чуб справились с задачами значительно быстрее и провели за пределами станции 4 часа 36 минут.

В ходе работ космонавты развернули радиолокатор на модуле «Наука», установили аппаратуру для изучения и контроля космической коррозии на МКС (в рамках эксперимента «Кварц-М») и трансформируемую космическую конструкцию из полимерных композиционных материалов с эффектом памяти формы (в рамках эксперимента «Перспектива-КМ»).

Также они демонтировали контейнер «Биориск-МСН», развернули блок контроля давления и осаждений на том же модуле, а также взяли пробы-мазки с поверхности модуля «Наука».

Ранее Кононенко установил новый рекорд пребывания на орбите.