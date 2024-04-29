Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Роскосмос» опубликовал космические селфи

«Роскосмос» опубликовал селфи Олега Кононенко в открытом космосе

close
100%
Роскосмос

Госкорорация «Роскосмос» опубликовала селфи космонавта Олега Кононенко в открытом космосе. Соответствующая публикация размещена в Telegram-канале организации.

На кадрах в скафандре Кононенко отражается он сам и международная космическая станция (МКС).

До этого на МКС космонавты завершили выход в открытый космос, опередив план на 2 часа.

Космонавты вышли в открытый космос в среду в 17:57 по московскому времени. Планировалось, что они проведут за пределами станции 6 часов 36 минут, однако Кононенко и Чуб справились с задачами значительно быстрее и провели за пределами станции 4 часа 36 минут.

В ходе работ космонавты развернули радиолокатор на модуле «Наука», установили аппаратуру для изучения и контроля космической коррозии на МКС (в рамках эксперимента «Кварц-М») и трансформируемую космическую конструкцию из полимерных композиционных материалов с эффектом памяти формы (в рамках эксперимента «Перспектива-КМ»).

Также они демонтировали контейнер «Биориск-МСН», развернули блок контроля давления и осаждений на том же модуле, а также взяли пробы-мазки с поверхности модуля «Наука».

Ранее Кононенко установил новый рекорд пребывания на орбите.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами