Стала известна личность обнаженной девушки, спрыгнувшей с автомобильного моста в Петербурге

Девушку, прыгнувшую в воду с автомобильного моста в Санкт-Петербурге, зовут Анастасия, она пишет картины. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

«Девушке 28 лет, она жила ярко и до своего звездного пика. А после попала в НИИ Скорой помощи с острым отравлением психотропами. Настя — крайне творческая личность: пишет картины, посещает йога-классы, хедлайнит на художественных и музыкальных ивентах. Известна в своих кругах, но сейчас свой перформанс комментировать не желает», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел 28 апреля. В Приморском районе Петербурга обнаженная девушка прогуливалась по проезжей части возле ТРК «ПитерЛенд». На раздетую незнакомку обратили внимание горожане и сотрудники правоохранительных органов. Полицейские пытались задержать нарушительницу спокойствия, но девушка, завидев патрульную машину, спрыгнула в воду с 19-метрового Яхтенного моста. Петербурженка самостоятельно выбралась на берег, где была задержана, девушку доставили в отдел полиции.

До этого в Краснодаре мужчина со спины ударил пожилого таксиста кулаком в голову. Отмечается, что инцидент произошел в ходе конфликта. На кадрах видно, что пожилой таксист получил удар по голове, когда собирался сесть обратно в автомобиль. По данным канала, после этого другой мужчина подбежал разнять конфликтующих, но в ответ услышал угрозы от нападавшего. В частности, мужчине пообещали, что его «закопают на месте».

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае медведь прыгнул на автомобиль и выбил головой стекло.