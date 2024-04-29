В США объяснили, почему ВСУ отозвали танки Abrams с передовой

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отвели американские танки M1A1 Abrams от линии соприкосновения из-за их уязвимости перед ударами российской армии. Об этом сообщает американский журнал Military Watch Magazine.

«Украинская армия отозвала свои танки M1A1 Abrams с передовых позиций из-за опасений по поводу их уязвимости к российским ударам», — сказано в публикации.

В ней говорится, что это решение было принято после «тяжелых потерь», которые ВСУ понесли в боях с середины февраля.

Как отмечается в материале, что как минимум пять из 31 танка были уничтожены, а еще несколько выведены из строя.

Британская газета The Telegraph отметила, что в НАТО обеспокоены уничтожением танков Abrams российскими войсками на Украине, поскольку уязвимость машин может говорить о ненадежности границ стран блока.

29 апреля стало известно, что первый танк M1 Abrams Вооруженных сил Украины, уничтоженный российскими войсками на Авдеевском направлении, вывезли из зоны военной операции.

Эвакуацию проводили военные ремонтно-эвакуационной группы Центрального военного округа (ЦВО). Боевую машину представят на выставке «Патриот» на Поклонной горе в Москве в ближайшее время. Сообщалось, что танк был подбит при помощи дрона «Ланцет».

Ранее в ВСУ заявили о нехватке запчастей для ремонта западной техники.