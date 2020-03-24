Россияне рассказали о времяпрепровождении на карантине

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Больше половины граждан России, которые в настоящее время находятся на самоизоляции, рассказали, что занялись генеральной уборкой дома. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование сервиса Aviasales.

Также в список дел, которыми россияне занимаются чаще всего на карантине, попали сериалы, книги, удаленная работа и учеба. Кроме того, опрошенные признавались, что карантин мотивировал их для написания курсовых и дипломных работ и даже удаления ненужный писем на почте.

«Две недели — отличные каникулы! Главное, чтобы воду, тепло, электричество и интернет не отключили», — цитирует агентство опрошенного.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. На данный момент вирусом заразились более 374 тыс. человек, при этом более 100 тыс. — выздоровели и свыше 16 тыс. заболевших — погибли. Многие страны ввели карантин в целях сдерживания и борьбы с вирусом.

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