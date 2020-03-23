Азербайджан ввел карантин из-за коронавируса

Правительство Азербайджана ввело карантин с 24 марта по 20 апреля из-за коронавируса, пишет ТАСС со ссылкой на оперштаб страны.

Отмечается, что людям старше 65 лет будут доставляться домой все необходимые вещи, поэтому пожилые граждане не должны выходить на улицу. Также частично ограничивается движение транспорта, запрещаются собрания численностью больше 10 человек, закрываются все заведения, кроме аптек и продуктовых магазинов.

В стране коронавирусом заразились 72, скончался один человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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