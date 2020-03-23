В Москве предложили запретить шумные работы во время карантина для пожилых

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Председатель Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская заявила, что направит мэру Москвы Сергею Собянину предложение о введении в столице запрета на проведение шумных ремонтных работ в квартирах на период введенного из-за коронавируса домашнего режима для пожилых людей. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее столичных жителей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями обязали с 26 марта по 14 апреля из-за коронавируса находиться дома.

По словам парламентария, в соответствующем предложении на этот период времени будет прописан полный запрет на проведение данных работ.

«Завтра планируем направить обращение», — сказала Хованская.

Она считает, что принятие такой меры является логичным решением, поскольку она даст возможность людям отдыхать и спокойно работать.