В Москве предложили запретить шумные работы во время карантина для пожилых
Председатель Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская заявила, что направит мэру Москвы Сергею Собянину предложение о введении в столице запрета на проведение шумных ремонтных работ в квартирах на период введенного из-за коронавируса домашнего режима для пожилых людей. Об этом сообщает РИА «Новости».
Ранее столичных жителей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями обязали с 26 марта по 14 апреля из-за коронавируса находиться дома.
По словам парламентария, в соответствующем предложении на этот период времени будет прописан полный запрет на проведение данных работ.
«Завтра планируем направить обращение», — сказала Хованская.
Она считает, что принятие такой меры является логичным решением, поскольку она даст возможность людям отдыхать и спокойно работать.