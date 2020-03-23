Готовивших теракт боевиков нейтрализовали в Кабардино-Балкарии

Трое боевиков, готовивших теракт, нейтрализованы в Кабардино-Балкарии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).

После получения информации о подготовке теракта сотрудники правоохранительных органов провели обыск по месту жительства одного из подозреваемых, заявили в НАК. В результате были обнаружены два самодельных взрывных устройства и компоненты для их производства.

При задержании боевики оказали сопротивление и были нейтрализованы, отметили в информационном центре. На месте перестрелки было обнаружено оружие и самодельное взрывное устройство.

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