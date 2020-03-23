ВШЭ созовет комиссию по этике из-за слов профессора Матвейчева о «либеральной сволоте»

ВШЭ созовет комиссию по этике из-за слов преподавателя философского факультета Олега Матвейчева о «либеральной сволоте» и 37-м годе. Об этом сообщает издание «Подъем».

Накануне Матвейчев опубликовал на своей странице в Facebook пост, где призвал «уничтожить хирургическим путем» и «эвакуировать в северные края» либералов и оппозиционеров. Позже в тот же день он сообщил, что Facebook «удалил троль-пост».

Руководство университета, где работает профессор, в свою очередь, назвало его высказывание неприемлемым, так как оно содержит мотивы ненависти и вражды. Там добавили, что обратились в комиссию ученого совета по этике с просьбой дать оценку высказыванию профессора.