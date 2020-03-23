В Красноярске возросло число зараженных коронавирусом

<img src="//img.gazeta.ru/files3/575/13013575/RIAN_6200612.HR-pic905-895x505-93395.jpg">

Минздрав сообщил о росте числа заражения новым типом коронавируса COVID-19 в Красноярске. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так всего инфицированными числятся шесть человек. Еще двое получили предварительный диагноз коронавирус, врачи ожидают результаты дополнительных анализов.

Было установлено, что новые пациенты посещали европейские страны с неблагополучной эпидемиологической ситуацией: Германию, Австрию и Испанию.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Минкультуры рекомендует кинотеатрам приостановить деятельность

— Не выехать: Россия закрывает авиасообщение со всем миром

— В Москве число заразившихся коронавирусом выросло почти до двухсот