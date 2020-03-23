Россиян предупредили о приходе необычного антициклона
Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о температурных изменениях в европейской части страны, которые принесет с собой антициклон. Об этом сообщает «Российская газета».
Он отметил, что антициклон установится в течение этой и предположительно следующей недели. В европейской части России будет наблюдаться большая амплитуда температур.
По словам Вильфанда, ночью воздух будет сильно охлаждаться, столбики термометров покажут -5°С — -10°С. К концу недели температура сменится на благоприятную: ожидается превышение нормы на 5°С — 6°С. В Гидрометцентре также обещают, что ближе к концу недели начнется прогрев воздуха.
«Прогнозируем, что тепло установится до конца месяца. До 1 апреля циклон будет существовать», — заключил Вильфанд.
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