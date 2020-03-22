В Италии число заболевших коронавирусом приблизилось к 60 тысячам

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В Италии количество заразившихся коронавирусом за сутки увеличилось почти на 4 тыс., достигнув 59 138, пишет ТАСС со ссылкой на главу департамента гражданской защиты Анджело Боррелли.

Боррелли добавил, что за сутки скончался 651 человек. Общее число жертв — 5476. Выздоровели больше 7 тыс. человек.

Италия находится на втором месте в мире (после Китая) по распространенности коронавируса.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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