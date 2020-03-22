Испания на месяц ограничивает въезд иностранцев из-за коронавируса

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Испания на 30 дней ограничивает въезд граждан других стран, пишет РИА «Новости» со ссылкой на премьера страны Педро Санчеса.

Санчес объяснил, что запрет не касается живущих в Испании, перевозчиков, врачей и всех доказавших форс-мажорные обстоятельства.

Испания находится на третьем месте в мире (после Китая и Италии) по распространению коронавируса. В стране заразились 28,5 тыс., скончались 1720 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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