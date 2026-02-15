Васильев назвал незаконными требование забрать у россиян ОИ-2014

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев посчитал незаконными требование Международного союза биатлонистов (IBU) взыскать медали Олимпийских игр 2014 года у российских биатлонистов. Его слова приводит РИА Новости.

«IBU в своем репертуаре — одно незаконное действие пытаются прикрыть другим незаконным действием. Как IBU себе это представляет?! Союз биатлонистов России побежит к четырем спортсменам домой и начнет отнимать медали? Глупость несусветная. Если считаете, что вам кто-то что-то должен, обращайтесь в суд», — заявил Васильев.

19 декабря 2025 года Международный союз биатлонистов (IBU) отказался на ускоренную процедуру рассмотрения арбитражного иска в Спортивном арбитражном суде касательно допуска российских спортсменов.

19 сентября 2025 года Международный олимпийский комитет утвердил перераспределение медалей на Олимпийских играх в Ванкувере и Сочи после аннулирования результатов российского биатлониста Евгения Устюгова.

Устюгов был лишен золотой медали Олимпийских игр в Сочи из-за нарушения антидопинговых правил. Также спортсмен лишился золотой и бронзовой медалей Олимпиады 2010 года (в масс-старте и эстафете), двух серебряных наград чемпионата мира — 2011 (в масс-старте и эстафете). Вместе с Устюговым золотых медалей в эстафете на Олимпиаде-2014 были лишены Алексей Волков, Дмитрий Малышко и Антон Шипулин.

Ранее глава СБР заявил, что скандал с переходом медали может стать причиной недопуска россиян.